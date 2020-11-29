Принятый иранским меджлисом законопроект о повышении уровня обогащения урана вызовет негативную реакцию других стран. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко, отметив, что главный посыл этого законопроекта адресован США.
«Это (принятие законопроекта), безусловно, не содействует наведению мостов и взаимопонимания между Ираном и теми государствами, а таких большинство, которые этой программы опасаются. Со стороны Ирана это вызов, а он всегда играл на вызовах. Во-вторых, это решение, на мой взгляд, некий намек в отношении будущего президента Байдена — с кем он будет иметь дело, с какой политикой. И одновременно дают понять — «а может мы, иранцы, можем пойти на уступки в последствии». Это подготовка, безусловно», — сказал он.
Ранее в Иране был убит ученый-ядерщик, и принятие законопроекта парламент страны позиционирует как ответ на это происшествие, полагает А.Малашенко.
Иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.
Принятый иранским парламентом законопроект о повышении уровня обогащения урана вызовет негативную реакцию – эксперт
Принятый иранским меджлисом законопроект о повышении уровня обогащения урана вызовет негативную реакцию других стран. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко, отметив, что главный посыл этого законопроекта адресован США.