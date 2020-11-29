Принятый иранским парламентом законопроект о повышении уровня обогащения урана вызовет негативную реакцию – эксперт

Принятый иранским меджлисом законопроект о повышении уровня обогащения урана вызовет негативную реакцию других стран. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко, отметив, что главный посыл этого законопроекта адресован США.

«Это (принятие законопроекта), безусловно, не содействует наведению мостов и взаимопонимания между Ираном и теми государствами, а таких большинство, которые этой программы опасаются. Со стороны Ирана это вызов, а он всегда играл на вызовах. Во-вторых, это решение, на мой взгляд, некий намек в отношении будущего президента Байдена — с кем он будет иметь дело, с какой политикой. И одновременно дают понять — «а может мы, иранцы, можем пойти на уступки в последствии». Это подготовка, безусловно», — сказал он.

Ранее в Иране был убит ученый-ядерщик, и принятие законопроекта парламент страны позиционирует как ответ на это происшествие, полагает А.Малашенко.

Иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.