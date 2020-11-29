В Минске начались задержания участников протестных акций. Силовики задерживают людей в разных районах города, в пригороде белорусской столице применили спецсредства, передает Интерфакс, какие именно не уточняется. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко. Сам президент недавно сказал, что вряд ли останется на посту до конца нынешнего срока.



Ранее ЕС ввел санкции против Лукашенко и назвал ответственным за репрессии.