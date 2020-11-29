СК проверяет обстоятельства конфликта между группой жителей Рязанской области и бригадой Скорой помощи

Следственный комитет проверяет обстоятельства конфликта между группой жителей Рязанской области и бригадой кареты Скорой помощи, у которой умер пациент. Врачи утверждают, что несколько человек в состоянии алкогольного опьянения не давали машине отвезти человека в больницу.

Региональный СК начал проверку по факту смерти жительницы города Сасово. Она скончалась в машине Скорой помощи в минувшую пятницу. Агентство «Интерфакс» сообщает, что по предварительным данным женщине резко стало плохо, и врачи, которые приехали на вызов, решили её госпитализировать. В Следственном Комитете отметили, что при этом, находящиеся рядом знакомые пациентки спровоцировали конфликт и какое-то время не давали врачам её увезти.

Ранее газета «Комсомольская правда» писала, что группа жителей, о которых идёт речь, также намерена обращаться в полицию. Они обвиняют медработников в халатности, оставлении пациента в опасности и порче чужого имущества. По словам этих людей, фельдшер сначала нахамил мужу пациентки после того, как они попросили врачей помочь донести её до машины, а затем разбил телефон, на который один из очевидцев снимал происходящее.

Изначально проверкой этой информации занималась полиция, но Следственный комитет попросил прокуратуру передать этот материал в связи с общественным резонансом.