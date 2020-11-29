Спикер Совета Федерации и главы госпорпораций выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН Владимира Фортова. Он был выдающимся ученым, который внес огромный вклад в развитие космической физики, отметила Валентина Матвиенко. Невосполнимой потерей назвал его смерть руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Гендиректор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Фортов собирал по крупицам то, что можно было собрать, спасал то, что можно было спасти и это позволило сохранить фундамент отечественной научной школы, передает ТАСС. Владимир Фортов умер этим утром в возрасте 74 лет. Как сообщили РИА Новости в Российской академии наук, Фортов болел коронавирусной инфекцией.