Парламент Ирана сегодня проголосовал за законопроект, который допускает повышение уровня обогащения урана. Документ был принят большинством голосов, передает телеканал «Аль-Арабия». Низкообогащенный уран используют в качестве топлива для ядерных реакторов, а уран с долей содержания радиозотопов свыше 20% применяется при создании ядерного оружия. Ранее глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.
В пятницу в Иране был убит ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого на Западе считали главой проекта по созданию ядерной бомбы. В нападении Иран обвинил Израиль.
Парламент Ирана сегодня проголосовал за законопроект, который допускает повышение уровня обогащения урана
Парламент Ирана сегодня проголосовал за законопроект, который допускает повышение уровня обогащения урана. Документ был принят большинством голосов, передает телеканал «Аль-Арабия». Низкообогащенный уран используют в качестве топлива для ядерных реакторов, а уран с долей содержания радиозотопов свыше 20% применяется при создании ядерного оружия. Ранее глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.