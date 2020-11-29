Парламент Ирана сегодня проголосовал за законопроект, который допускает повышение уровня обогащения урана. Документ был принят большинством голосов, передает телеканал «Аль-Арабия». Низкообогащенный уран используют в качестве топлива для ядерных реакторов, а уран с долей содержания радиозотопов свыше 20% применяется при создании ядерного оружия. Ранее глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.

В пятницу в Иране был убит ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого на Западе считали главой проекта по созданию ядерной бомбы. В нападении Иран обвинил Израиль.