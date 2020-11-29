Женщина в Сингапуре родила ребенка с антителами к коронавирусу, сообщает местное издание The Straits Times. По его сведениям, это первый в мире официально зафиксированный случай. Мать новорожденного переболела коронавирусной инфекцией во время беременности, но, по словам педиатра, теперь ее собственные антитела исчезли. Врачи полагают, что антитела матери перешли к младенцу.