В Рязанской области пьяные соседи помешали «скорой помощи» забрать женщину, которая стала задыхаться. Как сообщили в Следственном комитете, 44-летняя пациентка скончалась по дороге в больницу. СК проводит проверку, после которой могут возбудить уголовное дело.