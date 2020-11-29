В Рязанской области пьяные соседи помешали «скорой помощи» забрать женщину, которая стала задыхаться. Как сообщили в Следственном комитете, 44-летняя пациентка скончалась по дороге в больницу. СК проводит проверку, после которой могут возбудить уголовное дело.
2020-11-29T13:31:52+03:00
2020-11-29T13:31:52+03:00
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13:31, 29 ноября 2020
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