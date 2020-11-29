Z Архив новостей новости
5 12 6 2837
13:08, 29 ноября 2020

БТР переехал насмерть человека в Петербурге

За рулем сидел председатель местной патриотической организации.

Фигурантом уголовного дела стал председатель правления правления клуба рек «Красная звезда» Александр Торопов. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации. По версии следствия, накануне Торопов, управляя бронетранспортером, насмерть переехал лежавшего на земле человека во время частного военно-спортивного мероприятия. Так свой день рождения отмечал местный предприниматель. Погибший приходится ему сводным братом. За последние три года «Красная звезда» отметилась нештатным взрывом пиротехники во время одного из городских мероприятий, подрывом снаряда времен Второй мировой войны. Взрыв привел к людским жертвам. Также два года назад, танк военно-патриотического клуба переехал человека во время одного из мероприятий. К счастью, пострадавший выжил. Кроме того, у создателя «Красной звезды» проходил обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ходе обыска силовики нашли в подвале дома живого крокодила.

Как уточняется издание «Фонтанка.ру», после гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Спусковой крючок для США Кто бы ни стоял за убийством Мохсена Фахризаде, его можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана…

5 115 6 6942 28.11
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Трумпельдор: легенды и опровержения Англичане, хоть и нуждались в солдатах, не спешили поддержать идею. Из евреев Палестины они сформировали военно-транспортное подразделение — Отряд погонщиков мулов…

5 68 6 14089 22.11
Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 180 6 16582 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 444 6 41916 27.11
Блоги

Леонид Гозман политик

Обращение к друзьям в Беларуси Мало в мире примеров такого бесстрашия и верности своим принципам, которые демонстрируете вы в противостоянии со злом, воплощенным сегодня вашим бывшим президентом, а ныне узурпатором и убийцей Лукашенко…

5 72 6 7270 09:03
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 180 6 19468 25.11
Блоги

МИД РФ: «Через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение» Заявление в связи с заходом эсминца ВМС США в территориальное море РФ…

5 80 6 8903 27.11
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук

Убийство Мохсена Фахризаде Особенно страшно и отвратительно, если это акт государственного терроризма. Более того, я думаю, что военная ядерная программа в Иране теперь может быть только интенсифицирована…

5 287 6 34866 28.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 137 6 19372 26.11
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 196 6 29269 24.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 193 6 29419 23.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 9229 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Оптимизаторов» системы здравоохранения нужно судить Смерти россиян от коронавируса на совести тех, кто уничтожал российскую медицину…

5 126 6 50519 22.11
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

То, что мы сейчас наблюдаем в России, это имитация всего на свете. Это имитация, которая стала просто политической доктриной…

5 34 6 10720 22.11
#слушать 49:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7216 24.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 236 6 46347 25.11

Популярное за неделю

Новости

«Собеседник»: Яхту миллиардерши Светланы Кривоногих охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ Ранее издание «Проект» писало, что своим положением Кривоногих может быть обязана близким отношениям с президентом Владимиром Путиным…

5 21 6 33708
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Когда начнется процесс транзита, точнее, он перейдет в публичную плоскость. Он уже сейчас идет. Он просто не виден. Когда бульдоги грызутся под ковром, мы этого не видим. Только рычание недовольное доносится…

5 87 6 90535 24.11
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 57 6 3804 24.11
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Про Мишустина, оптимизацию и Чубайса Но, мне кажется, что Главком Путин не отпустит Чубайса. Это его самый главный резерв на самый крайний случай. Сохранят и даже не будут ничего придумывать…

5 119 6 219817 23.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 107 6 112405 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8875729
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4715458

Сегодня в эфире