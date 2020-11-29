БТР переехал насмерть человека в Петербурге

За рулем сидел председатель местной патриотической организации.

Фигурантом уголовного дела стал председатель правления правления клуба рек «Красная звезда» Александр Торопов. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации. По версии следствия, накануне Торопов, управляя бронетранспортером, насмерть переехал лежавшего на земле человека во время частного военно-спортивного мероприятия. Так свой день рождения отмечал местный предприниматель. Погибший приходится ему сводным братом. За последние три года «Красная звезда» отметилась нештатным взрывом пиротехники во время одного из городских мероприятий, подрывом снаряда времен Второй мировой войны. Взрыв привел к людским жертвам. Также два года назад, танк военно-патриотического клуба переехал человека во время одного из мероприятий. К счастью, пострадавший выжил. Кроме того, у создателя «Красной звезды» проходил обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ходе обыска силовики нашли в подвале дома живого крокодила.

Как уточняется издание «Фонтанка.ру», после гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг».