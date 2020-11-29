Жители Минска выходят на очередные протесты. Как передает ТАСС, участники собираются в разных районах города. Акции намечены во дворах жилых домов под общим названием «Марш соседей». На улицах замечены машины с личным составом силовых структур, мобильный интернет работает с перебоями. Протесты в республике – это борьба не за власть, а за демократию, сказал в эфире «Эха» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа.