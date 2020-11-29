В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено почти 6800 новых инфицированных коронавирусом. Днем ранее штаб сообщал о 7 тысячах 300 новых заболевших в столице. По всей России за сутки зафиксировано почти 26 700 случаев заражения коронавирусом. За сутки, по подсчетам оперативного штаба, скончались 459 человек, накануне было 510.
2020-11-29T13:06:30+03:00
2020-11-29T13:06:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 29 ноября 2020
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