В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено почти 6800 новых инфицированных коронавирусом. Днем ранее штаб сообщал о 7 тысячах 300 новых заболевших в столице. По всей России за сутки зафиксировано почти 26 700 случаев заражения коронавирусом. За сутки, по подсчетам оперативного штаба, скончались 459 человек, накануне было 510.