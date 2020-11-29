Детскому хоспису «Дом с маяком» грозит приостановка деятельности – сообщила его основатель. В отношении благотворительной организации завели дело по статье о нарушении порядка оборота наркотиков.

Сотрудники силовых органов пришли в детский хоспис с внеплановой проверкой и нашли недочёты в ведении журналов по учёту лекарств. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала основатель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Она отметила, что теперь в полиции завели административное дело, в связи с которым организации грозит или принудительная приостановка деятельности, или штраф в размере от двухсот до четырёхсот тысяч рублей. Судебное заседание по этому вопросу запланировано на следующую неделю.

Мониава также добавила, что проверку начали по одному из многочисленных доносов, которые стали на неё писать после того, как основательница фонда взяла себе на попечительство ребёнка с неизлечимой болезнью. Ранее в авторской программе журналиста Катерины Гордеевой Мониава говорила, что знакома с авторами жалоб, но имен их не назвала.

Дело по статье о нарушении правил оборота наркотиков в отношении фонда «Дом с маяком» открыли впервые. В МВД эту информацию пока не комментировали.

Частный фонд «Дом с маяком» работает с 2018-ого года. Он помогает детям с неизлечимыми болезнями. В его хосписе сейчас находятся более семисот человек.