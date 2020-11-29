Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. Он болел коронавирусом.

Научной деятельностью Владимир Фортов начал заниматься, будучи еще студентом второго курса Московского физико-технического института. В 1971 году он стал кандидатом физико-математических наук, защитив диссертацию на тему «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей». А спустя 5 лет Фортов получил и докторскую степень – по теме «Исследование неидеальной плазмы динамическими методами». Ученому только исполнилось 30.

В советские годы Фортов работал в Институте химической физики в Черноголовке и в Институте высоких температур. Его работы – а их всего было свыше 500, в том числе 30 монографий – были посвящены физике ударных волн в плазме и экстремальным состояниям вещества. Многие из трудов были переведены на иностранные языки, а за свой вклад в науку ученый, к примеру, стал кавалером французского ордена Почетного легиона и британского ордена Королевы Виктории.

В 90-ые Фортов был министром науки и технологий. В те же годы он стал академиком Российской академии наук, которую сам возглавил уже в 2013 году. На этой должности ему довелось находиться всего 4 года – за это время он активно противостоял готовившейся реформе РАН, в результате которой академия потеряла свою самостоятельность.

Владимир Фортов неоднократно прикладывал колоссальные усилия к возрождению российской науки в самые сложные периоды. Об этом «Эху» рассказал директор центра международной безопасности ИМЭМО, академик РАН Алексей Арбатов.

Нахождение Владимира Фортова во главе РАН в годы реформы позволило сгладить масштаб негативных последствий для науки, добавил Алексей Арбатов.

Владимир Фортов всегда был неутомим и увлечен своим делом, несмотря на тяжелые условия, в которых ему приходилось восстанавливать российскую науку. Об этом рассказала научный обозреватель «Эха Москвы» Марина Аствацатурян.

Дата и место похорон Фортова пока что неизвестны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Владимира Фортова.

«С глубоким прискорбием узнала о кончине академика РАН Владимира Евгеньевича Фортова. Уход из жизни выдающегося ученого является невосполнимой утратой для отечественной и мировой науки. Владимир Евгеньевич внес огромный вклад в развитие космической физики, являлся создателем и руководителем нового направления — динамической физики неидеальной плазмы, автором сотен научных работ», — говорится в телеграмме Матвиенко.