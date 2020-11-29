Во Франции во время вчерашних столкновений с протестующими пострадали более 60 полицейских. Об этом сообщает BFM TV. По данным организаторов протестов, акции собрали более 500 тыс. человек по всей стране. По оценке полиции — 130 тыс., включая 46 тыс. демонстрантов в Париже. В столице полиция вчера применила слезоточивый газ. Протесты вызвал законопроект о запрете распространять снимки с лицами полицейских.