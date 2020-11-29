В Петербурге бизнесмен погиб под колесами бронетранспортера на частной вечеринке, пишет издание «Фонтанка». По его сведениям, фигурантом уголовного дела стал сидевший за рулем БТРа глава патриотической организации «Красная звезда» Александр Торопов. Инцидент произошел накануне. В публикации говорится, что официально «Красная звезда» занимается историческими реконструкциями, и под эти мероприятия ей, как утверждает издание, безвозмездно передают военную технику и оружие.
2020-11-29T12:32:17+03:00
2020-11-29T12:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 29 ноября 2020
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