Жители Кемерова жалуются на смог и запах гари. Невозможно открыть окно, при выходе на улицу возникает кашель, пишет издание Тайга.инфо. Синоптики сообщили, что введенный в Кемеровской области так называемый режим черного неба продлен до 30 ноября. Речь идет о безветренной погоде, при которой над городом повисает смог, пояснил в своем инстаграме замгубернатора Андрей Панов.