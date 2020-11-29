Жители Кемерова жалуются на смог и запах гари. Невозможно открыть окно, при выходе на улицу возникает кашель, пишет издание Тайга.инфо. Синоптики сообщили, что введенный в Кемеровской области так называемый режим черного неба продлен до 30 ноября. Речь идет о безветренной погоде, при которой над городом повисает смог, пояснил в своем инстаграме замгубернатора Андрей Панов.
2020-11-29T12:31:47+03:00
2020-11-29T12:31:47+03:00
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12:31, 29 ноября 2020
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