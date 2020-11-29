Великобритания может стать первой страной, одобрившей вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNtech, пишет Financial Times. Помимо британской газеты об этом со ссылкой на источники сообщает американское агентство «Блумберг». По их информации, препарат могут одобрить уже «в ближайшие дни». В этом случае первые прививки начнут делать в начале декабря.