Великобритания может стать первой страной, одобрившей вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNtech, пишет Financial Times. Помимо британской газеты об этом со ссылкой на источники сообщает американское агентство «Блумберг». По их информации, препарат могут одобрить уже «в ближайшие дни». В этом случае первые прививки начнут делать в начале декабря.
2020-11-29T12:31:28+03:00
2020-11-29T12:31:28+03:00
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12:31, 29 ноября 2020
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