Академик Владимир Фортов был крупнейшим ученым современности, который боролся за идеалы российской науки – Арбатов

Академик Владимир Фортов был крупнейшим ученым современности, который всегда боролся за идеалы российской науки. Свои слова соболезнования высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

«Хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким академика Фортова. Мне повезло, я был с ним знаком лично, и неоднократно принимал участие в научных и научно-политических мероприятиях. Он был крупнейший ученый современности, и кроме того государственный деятель и организатор науки, который немало сделал для организации российской науки. Он тот человек, который сделал немалый вклад в спасение российской науки в те 90-е годы, когда был упадок и отсутствие финансирования. Можно сказать, что он ее дважды спасал», — сказал А.Арбатов.

В.Фортов был известен не только в России, отметил А.Арбатов, а также за рубежом. «Он был лауреатом множеством государственных наград России и зарубежных государств. В.Фортов был прекрасным человеком, он был очень простой, демократичный. Он внимательно слушал, никогда не перебивал, даже если был с кем-то не согласен, всегда корректно высказывал свое мнение, и был принять другое мнение и изменить свое, если ему с научной аргументацией доказывали другую точку зрения. Владимир Евгеньевич был замечательный человек», — добавил А.Арбатов.

Академик Владимир Фортов умер в воскресенье на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции.