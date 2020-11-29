Жертвами взрыва в Афганистане, по данным Рейтер, стали 27 человек. 16 ранены. Сообщается, что погибли и пострадали военные в городе Газни. Там взорвался заминированный автомобиль.
2020-11-29T12:05:01+03:00
2020-11-29T12:05:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749732-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…