Строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет продолжено в начале декабря после примерно годичной паузы. Об этом сообщила в субботу радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

Это взаимовыгодный проект и для России и для Германии, сказал «Эху» глава комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный.

Напомним, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называлось возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», встало на рейде в водах Калининградской области недалеко от Куршской косы.