В Белоруссии начались перебои с мобильным интернетом перед очередными протестами. Акции должны пройти во дворах жилых домов под общим названием «Марш соседей». Протесты в республике – это борьба не за власть, а за демократию, сказал в эфире «Эха» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.



Протесты в Белоруссии продолжаются с августа.