Число новых случаев коронавируса в России за последние сутки немного снизилось. По данным оперативного штаба, прирост составил чуть менее 26 тысяч 700 заболевших.

Небольшое снижение числа выявляемых заболевших COVID-19 уже второй день подряд наблюдается в Москве. В столице около 6 тысяч 800 заразившихся за сутки. Впрочем, в пятницу этот показатель достигал почти 8 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, уровень заболеваемости продолжает обновлять максимумы. Впервые за все время эпидемии в городе за сутки более 3 тысяч 700 новых случаев коронавируса. В Подмосковье – более тысячи заболевших, следом идут Нижегородская область, Карелия, Свердловская и Архангельская области, а также Красноярский край. Агентство ТАСС отмечает, что за эту неделю в России выявили почти столько же заболевших, сколько за весь сентябрь – около 180 тысяч.

Выздоровели за сутки свыше 27 тысяч человек, а умерли 459 заразившихся. Из них почти треть приходится на Москву и Санкт-Петербург.

В последние дни Россия входила в шестерку стран по наибольшему суточному приросту заболевших коронавирусом. При этом с большим отрывом по этому показателю лидируют США, где в среднем ежедневно выявляют около 150 тысяч новых случаев.