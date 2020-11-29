При удачном эксперименте китайцев на Луне российская космическая отрасль окажется на третьем месте в мире – эксперт

Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» сегодня должен опуститься на поверхность Луны для сбора образцов грунта. При удачном эксперименте китайцев на Луне российская космическая отрасль окажется на третьем месте в мире, после США и Китая. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга, астроном Владимир Сурдин.

«Наша космическая отрасль осталась позади еще в 1976 году, когда последний раз мы летали на Луну. Полвека отставания от мировой космонавтики — это очень много. Китайцы догнали нас, и догонят при удачном эксперименте этом по всем направлениям. У китайцев в последние годы все удачно получается. И тогда мы станем третьими в космонавтике. Китайцы по всем параметрам обходят нас сейчас», — сказал он.

Зонд прилунится в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. В последующие задачи «Чанъэ-5» входит сбор около 2 кг геологической породы и доставка их на Землю. Миссия займет 23 дня.

По словам В.Сурдина, пока знания о лунном грунте довольно скудны, поскольку пробы изымались всего лишь в девяти местах.

«У нас так мало образцов этого грунта. американцы из 6 мест привезли лунный грунт, у нас три. Это только притронулись к Луне, надо продолжать ее изучать. 2 кг — это очень много. Это значит, что китайцы намерены поделиться с другими лабораториями в другом мире, что тоже повысит их престиж», — сказал он.

«Чанъэ-5» был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»), которая стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября.