Скончавшийся академик Владимир Фортов всегда был большим оптимистом и увлеченным своим делом – Асвацатурян

Академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный обозреватель «Эха Москвы» Марина Аствацатурян, Владимир Фортов был большим оптимистом и увлеченным своим делом открытым человеком.

«Валерий Фортов был большим оптимистом. Он надеялся спасти науку, он очень хотел возглавить академию, было желание улучшить, наладить диалог с обществом и спасти науку», — сказала она.

В 2013-2017 годах В.Фортов возглавлял Российскую академию наук. По словам М.Аствацатурян этот период стал отдушиной для российской науки, а сам Владимир Фортов всегда был неутомим и увлечен своим делом.

«Несмотря на все эти административные посты, которые он занимал не мало, он был состоявшийся ученый с мировым именем. Институт в Черноголовке был его детищем, он очень гордился экспериментами, которые проводились под его научным руководством. Фортов безусловно запомнится людям, это была личность: открытый к общению, романтик, альпинист, яхтсмен. Это был очень-очень живой человек. Он был открытый, человечный, добрый, веселый. Его очень будет не хватать всем тем, кто его знал», — сказала М.Аствацатурян.

В пресс-службе РАН сообщили, что Владимир Фортов болел коронавирусом.