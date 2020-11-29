Власти Великобритании и Франции подписали новое соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. Лондон и Париж договорились усилить контроль на французском побережье Ла-Манша. Министры внутренних дел также согласовали расширение использования новейших технологий для наблюдения за проливом. Речь идет, в частности, о беспилотниках.
2020-11-29T11:34:34+03:00
2020-11-29T11:41:15+03:00
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11:34, 29 ноября 2020
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