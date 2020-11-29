Турция требует найти и наказать виновных в убийстве иранского физика-ядерщика. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел. Ученый Мохсен Фахрихаде был убит в пятницу. В Тегеране обвинили в этом Израиль и пообещал отомстить. Два года назад израильский премьер Беньянин Нетаньяху назвал Фахризаде главой проекта по созданию ядерного оружия.