В России от коронавируса за сутки умерли 459 человек, сообщили в оперативном штабе. Днем ранее в его статистике были зафиксированы 510 летальных исходов. По данным штаба, выявлено почти 26 700 новых заболевших, из них около 7 тысяч – в Москве. Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе.