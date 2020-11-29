В России от коронавируса за сутки умерли 459 человек, сообщили в оперативном штабе. Днем ранее в его статистике были зафиксированы 510 летальных исходов. По данным штаба, выявлено почти 26 700 новых заболевших, из них около 7 тысяч – в Москве. Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе.
2020-11-29T11:32:50+03:00
2020-11-29T11:34:28+03:00
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11:32, 29 ноября 2020
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