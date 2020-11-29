Основатель детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила, что ему грозит приостановка деятельности. Благотворительное учреждение, где помогают неизлечимо больным детям, проверяет МВД из-за жалобы на якобы незаконное распространение наркотических средств, которые используются в качестве обезболивающих. Как написала Мониава в своем «Фейсбуке», судебное заседание по административному делу намечено на следующей неделе.