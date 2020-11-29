Заместителя главы города Новоуральск, как пишет «Новая газета», случайно застрелили во время охоты. 58-летний Михаил Черницкий отошел в кусты от группы охотников, и его приняли за зверя, поскольку на его одежде не было светоотражающих элементов. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Новоуральск в Свердловской области является закрытым городом.