Заместителя главы города Новоуральск, как пишет «Новая газета», случайно застрелили во время охоты. 58-летний Михаил Черницкий отошел в кусты от группы охотников, и его приняли за зверя, поскольку на его одежде не было светоотражающих элементов. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Новоуральск в Свердловской области является закрытым городом.
2020-11-29T11:04:50+03:00
2020-11-29T11:12:57+03:00
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11:04, 29 ноября 2020
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