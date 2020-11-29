Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих средств.

Постановление кабинета министров касается лекарств на основе оксикодона, фентанила и ремифентанила. Эти вещества применяются при паллиативной помощи и анестезии. Так, квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза – по данным правительства, на его основе планируют выпустить два новых обезболивающих препарата. Объемы ввоза ремифентанила смогут увеличиться более чем в 7 раз. В документе отмечается, что этот препарат применяется за рубежом как анестетик и более эффективен по сравнению с предшественниками. Производство его аналога также намерены запустить в России в следующем году. В свою очередь, схожий по своему действию фентанил в нашей стране уже выпускают: в кабинете министров повысили квоты на него в 1,5 раза и пообещали увеличить его производство.

Все три вещества, квоты на которые повысило правительство, относится к медицинским наркотическим веществам.