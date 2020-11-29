Российские власти по данным агентства «Прайм» собираются проверить пенсионеров на наличие дополнительных доходов. Это связано с многочисленными нарушениями, которые Счетная палата выявила минувшим летом.

Чиновники в следующем году намерены подробно изучить и перепроверить информацию из персонифицированного учёта Пенсионного фонда. В первую очередь речь идёт о дополнительных доходах людей, которые получают оттуда выплаты», — сказала агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» университета Плеханова Людмила Иванова-Швец. По её словам, чиновники намерены исключить случаи, когда люди получают все надбавки к пенсиям, несмотря на то, что до сих пор работают.

Также власти планируют проверить место жительства тех пенсионеров, которые прописаны в северных регионах и получают за это надбавку, и тех, кто находится за границей – эти люди раз в год обязаны отчитываться в российском консульстве о том, что они еще живы.

Иванова-Швец напомнила, что в минувшем августе выборочная проверка Счетной палаты показала как случаи переплат, так и недоплат выплат и надбавок. По словам доцента, это в том числе связано с тем, что пенсионная система не всегда понятна для россиян, и это приводит к недоразумениям. Например, к открытию двух счетов на одного и того же человека.

Тем временем ни в Пенсионном фонде, ни в Счетной палате информацию о новых проверках еще не комментировали.