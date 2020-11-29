Умер бывший президент РАН Владимир Фортов, который заразился коронавирусом. Он скончался рано утром, сообщили РИА Новости в Российской академии наук. Фортову было 74. Академию он возглавлял с 2013 по 2017 годы. Этот период стал отдушиной для российской науки, а сам Фортов всегда был увлечен своим делом, рассказала научный обозреватель «Эха Москвы» Марина Аствацатурян.



Место и время похорон пока не названы.