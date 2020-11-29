В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявлено почти 26 700 новых случаев заражения коронавирусом. Из них – около 6800 в Москве. Днем ранее штаб сообщал о 7 тысячах 300 новых заболевших в столице. За сутки от коронавируса, по подсчетам оперативного штаба, скончались 459 человек, накануне было 510.
2020-11-29T11:01:12+03:00
2020-11-29T11:08:24+03:00
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11:01, 29 ноября 2020
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