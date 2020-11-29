Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера, сообщает британский телеканал Sky News. Ему было 85 лет. Проуз сыграл в трех фильмах классической трилогии «Звездный войн» Джорджа Лукаса. Его лицо в этих картинах всегда было скрыто шлемом Дарта Вейдера, а озвучил персонажа другой актер.