Япония запустила ракету со спутником для высокоскоростной передачи данных. Запуск с космодрома на острове Танэгасима в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований. По его данным, новый спутник способен передавать данные в семь раз быстрее обычных, работая в среднем около девяти часов в сутки. Предполагается, что повышенная скорость передачи данных, включая фото— и видеоматериалы, поможет быстрее реагировать, в частности, на стихийные бедствия и природные катаклизмы.
2020-11-29T10:33:03+03:00
2020-11-29T10:33:03+03:00
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10:33, 29 ноября 2020
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