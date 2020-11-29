Япония запустила ракету со спутником для высокоскоростной передачи данных. Запуск с космодрома на острове Танэгасима в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований. По его данным, новый спутник способен передавать данные в семь раз быстрее обычных, работая в среднем около девяти часов в сутки. Предполагается, что повышенная скорость передачи данных, включая фото— и видеоматериалы, поможет быстрее реагировать, в частности, на стихийные бедствия и природные катаклизмы.