Токийская Олимпиада из-за переноса на следующий год подорожала на 2 миллиарда долларов, пишет японское издание «Йомиури». Ожидается, что оргкомитет Олимпийский игр вскоре представит новую смету властям Японии. Олимпиада должна была пройти в Токио этим летом, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на июль и август 2021 года, при этом название игр сохранится – «Токио-2020».