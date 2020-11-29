Токийская Олимпиада из-за переноса на следующий год подорожала на 2 миллиарда долларов, пишет японское издание «Йомиури». Ожидается, что оргкомитет Олимпийский игр вскоре представит новую смету властям Японии. Олимпиада должна была пройти в Токио этим летом, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на июль и август 2021 года, при этом название игр сохранится – «Токио-2020».
2020-11-29T10:32:44+03:00
2020-11-29T10:32:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749692-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…