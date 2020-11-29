Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 26. Еще 16 человек ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По словам их источников, все погибшие и раненые – это военнослужащие афганской армии. Заминированный автомобиль был взорван рядом с военной базой в городе Газни. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
2020-11-29T10:32:25+03:00
2020-11-29T10:53:12+03:00
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10:32, 29 ноября 2020
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