Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 26. Еще 16 человек ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По словам их источников, все погибшие и раненые – это военнослужащие афганской армии. Заминированный автомобиль был взорван рядом с военной базой в городе Газни. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.