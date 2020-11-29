Правительство России увеличило квоты на производство и ввоз обезболивающих. Речь идет о препаратах, которые содержат оксикодон, ремифентанил и фентанил. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, будут выпущены два новых препарата.
2020-11-29T10:32:09+03:00
2020-11-29T10:49:03+03:00
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10:32, 29 ноября 2020
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