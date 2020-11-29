Умер заразившийся коронавирусом экс-глава РАН Владимир Фортов. Он скончался сегодня рано утром в возрасте 74 лет, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Российской академии наук. Заместитель президента РАН Владимир Иванов назвал смерть Владимира Фортова невосполнимой потерей для российской и мировой науки.
2020-11-29T10:31:05+03:00
2020-11-29T10:48:02+03:00
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10:31, 29 ноября 2020
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