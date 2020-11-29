Бой легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью. Шоу прошло накануне вечером в Лос-Анджелесе. Обоим бывшим чемпионам мира за 50. Тайсон завершил карьеру 15 лет назад, Джонс – в 2018-ом. Сообщается, что за этот поединок Майкл Тайсон заработает 10 миллионов долларов, а Рой Джонс – три миллиона. Кроме того, оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.
2020-11-29T10:04:51+03:00
2020-11-29T10:17:23+03:00
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10:04, 29 ноября 2020
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