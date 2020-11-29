Бой легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью. Шоу прошло накануне вечером в Лос-Анджелесе. Обоим бывшим чемпионам мира за 50. Тайсон завершил карьеру 15 лет назад, Джонс – в 2018-ом. Сообщается, что за этот поединок Майкл Тайсон заработает 10 миллионов долларов, а Рой Джонс – три миллиона. Кроме того, оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.