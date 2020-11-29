Во Владивостоке спустя больше недели после ледяного дождя продолжают восстанавливать электроснабжение. Рано утром в правительстве Приморского края сообщили, что свет вернули еще почти в 500 квартир на острове Русский. Пока за счет дизель-генератора, линию электропередачи на остров, где находится Дальневосточной федеральный университет, еще ремонтируют, передает «Интерфакс». Циклон со снегопадом, ледяным дождем и сильным ветром обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября и оставил без света 180 тысяч человек. По данным на вчерашнее утро, электричества не было в квартирах примерно 4 тысяч жителей.
2020-11-29T10:03:32+03:00
2020-11-29T10:12:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749678-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3355656.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…