Детскому хоспису «Дом с маяком» грозит крупный денежный штраф или приостановление деятельности. По словам основателя одноименного благотворительного фонда Лиды Мониавы, причиной могут стать обнаруженные силовиками «неточности» в журналах учета.

Поводом для визита сотрудников МВД, утверждает Мониава в своем Фейсбуке, стала жалоба на уход за одним из детей, которых она взяла под свое опекунство. По ее словам, в обращении говорится, что мальчика Колю «накачивают» наркотическими средствами, а сами вещества распространяются незаконно. Одновременно в жалобе требовали и проверить «Дом с маяком». Из-за этого, как отмечается, 5 сотрудников МВД внепланово пришли в хоспис и целый день пересчитывали ампулы и таблетки, а также изучали сейфы и журналы.

В результате с самими лекарствами, по словам Мониавы, все оказалось в порядке, однако некоторых позиций в журналах использования медицинских препаратов не оказалось. Теперь, по словам основателя хосписа, «Дому с маяком» грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей по административной статье о нарушении оборота наркотических средств. Она предусматривает и временное закрытие учреждения. Судебное заседание по делу, отметила Мониава, назначено на следующую неделю.

«Дом с маяком» является частным благотворительным учреждением, которое помогает неизлечимо больным детям – сейчас у хосписа на попечении их свыше 750.