Умер бывший президент РАН Владимир Фортов. Ранее у него выявили коронавирус.

Академик Владимир Фортов скончался этим утром, — сказал в интервью РИА «Новости» заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов. Он отметил, что умерший был выдающимся советским и российским учёным, и это невосполнимая потеря как для страны, так и для мировой науки. Также агентство со ссылкой на пресс-службу РАН сообщает, что академик болел – у него была коронавирусная инфекция.

Владимиру Фортову было 74 года. Он много лет изучал физику мощных ударных волн в плазме и считался одним из самых известных исследователей в этом научном направлении. С 1991-ого года – действительный член Академии наук СССР. Примерно тогда же он возглавил Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН. Одновременно с этим в девяностых годах был заместителем председателя правительства, а также министром науки и технологии.

В 2013-ом Фортов возглавил РАН и руководил ей в течение четырёх лет.

Где и когда похоронят Владимира Фортова – еще не известно.