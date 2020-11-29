Финал песенного конкурса «Детское Евровидение» сегодня пройдет в формате телемоста. Это связано с пандемией коронавируса. Конкурс в этом году проводится Польшей. Ведущие будут выходить в эфир из студии в Варшаве, а участники конкурса – из студий в своих странах. В финал прошли 12 юных музыкантов. Россию представляет 11-летняя София Феськова из Петербурга. Она будет выступать девятой. Голосование интернет-пользователей началось уже в пятницу. Проголосовать на сайте конкурса можно за участников из трех стран, включая свою.
2020-11-29T09:32:43+03:00
2020-11-29T09:58:06+03:00
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09:32, 29 ноября 2020
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