В правительстве Чехии сегодня рассмотрят вопрос о смягчении коронавирусных ограничений. По данным местных СМИ, могут отменить запрет на свободное передвижение граждан с 23 часов до 5 утра. Обсуждается и возможность возобновить перед Рождеством работу ресторанов и предприятий сферы услуг.
2020-11-29T09:32:23+03:00
2020-11-29T09:57:52+03:00
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09:32, 29 ноября 2020
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