В правительстве Чехии сегодня рассмотрят вопрос о смягчении коронавирусных ограничений. По данным местных СМИ, могут отменить запрет на свободное передвижение граждан с 23 часов до 5 утра. Обсуждается и возможность возобновить перед Рождеством работу ресторанов и предприятий сферы услуг.