Российские военные медики прибыли в Степанакерт, сообщили в Минобороны. В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики были направлены более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги и эпидемиологи. С середины ноября в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном находятся российские миротворцы.
2020-11-29T09:32:05+03:00
2020-11-29T09:56:49+03:00
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09:32, 29 ноября 2020
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