Российские военные медики прибыли в Степанакерт, сообщили в Минобороны. В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики были направлены более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги и эпидемиологи. С середины ноября в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном находятся российские миротворцы.