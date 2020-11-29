Бывший помощник Трампа по нацбезопасности: Убитый иранский ученый 20 лет участвовал в разработке ядерного оружия

Бывший помощник Трампа по нацбезопасности сообщил, что убитый иранский ученый 20 лет участвовал в разработке ядерного оружия. Джон Болтон отметил, что Мохсен Фахризаде возглавлял ядерную программу и играл ключевую роль в попытках Ирана получить атомную бомбу. В интервью телеканалу CNN Болтон сказал, что власти Ирана оказались в крайне затруднительном положении и, вероятно, сами еще не решили, как отреагировать. Физик-ядерщик был убит в пятницу. В Тегеране обвинили в этом Израиль и пообещали отомстить.
2020-11-29T09:31:47+03:00
2020-11-29T10:01:28+03:00
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09:31, 29 ноября 2020
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