Суд в американском штате Пенсильвания отклонил очередной иск о нарушениях на выборах. Его подала группа представителей Республиканской партии. Они добивались, чтобы не были учтены примерно 2,5 миллиона голосов, которые поступили по почте. Ранее местные власти утвердили результаты выборов, согласно которым победил демократ Джозеф Байден с отрывом от Дональда Трампа в Пенсильвании в 80 тысяч голосов. Трамп утверждает, что итоги голосования в ряде штатов были сфальсифицированы.