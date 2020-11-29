В Российской академии наук сообщили о смерти ее бывшего президента Владимира Фортова, у которого нашли коронавирус. Он скончался этим утром в возрасте 74 лет, передает РИА Новости. Фортов возглавлял РАН с 2013 по 2017 годы. В середине 90-х Владимир Фортов был вице-премьером правительства.