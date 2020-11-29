В Российской академии наук сообщили о смерти ее бывшего президента Владимира Фортова, у которого нашли коронавирус. Он скончался этим утром в возрасте 74 лет, передает РИА Новости. Фортов возглавлял РАН с 2013 по 2017 годы. В середине 90-х Владимир Фортов был вице-премьером правительства.
2020-11-29T09:17:53+03:00
2020-11-29T09:30:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749662-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3355612.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:17, 29 ноября 2020
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…