Белорусская оппозиция анонсировала новые масштабные акции против итогов президентских выборов. Они пройдут по всей стране. Как сообщает Telegram-канал Нехта, который ведут белорусские эмигранты в Польше, сегодня после полудня состоится Марш соседей. Его планируется провести прямо во дворах домов.

Протест в Белоруссии – это не борьба за власть, а борьба за демократию, — считает руководитель программы Внутренняя политика Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Колесников считает, что существует беспокойство о том, чтобы этот мирный протест не был подавлен самым жестоким образом и не потонул в крови.

«Мирный диалог — это единственная альтернатива насилию», так считают авторы обращения христиан к жителям Белоруссии. Письмо на сайте Pravmir подписали уже около 2 тысяч человек. Среди них — граждане разных стран и представители разных конфессий, в том числе духовенство Русской Православной и Римско-Католической Церквей. В числе подписантов много известных людей — музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Евгений Федоров, писатели Александр Архангельский и Денис Драгунский, режиссер Дмитрий Крымов, правозащитница Зоя Светова, историк Андрей Зубов, журналист Юрий Рост и другие. Они выражают солидарность с теми, кто презирая опасность, напоминает о свободе и достоинстве человеческой личности, а также призывают людей в форме и при оружии сохранить совесть, честь, достоинство и ответственность перед согражданами.