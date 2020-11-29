Двадцать один человек погиб, семнадцать ранены в результате взрыва в афганском Газни

По меньшей мере, 21 человек погиб, 17 получили ранения в результате взрыва в афганском городе Газни, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на главу местной больницы.

По данным главы больницы провинции Газни, все погибшие и раненые являются военнослужащими. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали восемь военных, пострадавших доставили в больницу.

По данным телеканала 1TV, взрывное устройство, размещенное в автомобиле, сработало около базы вооруженных сил Афганистана. Взрыву предшествовала стрельба.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.